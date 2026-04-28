Суд закрыл административное дело Павла Губарева о дискредитации армии

Таганский суд Москвы прекратил административное дело о дискредитации российской армии в отношении Павла Губарева — участника СВО в составе народной милиции ДНР. Весной 2014 года он провозгласил себя «народным губернатором» Донецкой области.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Полиция составила протокол на господина Губарева по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. Экспертиза не нашла в его постах признаков административного правонарушения. По этой причине дело было прекращено, сказал ТАСС адвокат политика Даниил Берман.

В 2014 году Павел Губарев стал одним из организаторов «народного ополчения Донбасса», в котором отвечал за привлечение добровольцев в войска. В 2022 году отправился служить в зону СВО. В 2023 году вместе с бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным) организовал «Клуб рассерженных патриотов», который критиковал некоторые аспекты военной операции.

По данным «Ъ», в 2023 году правоохранительные органы начали проверку постов Павла Губарева в Telegram-каналах на экстремизм. Протокол о дискредитации российской армии на господина Губарева составили в феврале 2026-го. Он говорил, что не знает, с чем может быть связано дело, и предположил, что «кое-кому не понравились» его тексты.