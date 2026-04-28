Мужчина попытался задушить бывшую девушку в петербургском магазине

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего уроженца Волгоградской области. Мужчина обвиняется в угрозе убийством и умышленной порче имущества. По версии дознания, после расставания он пришел к бывшей девушке в магазин на Южном шоссе, начал душить и разбил ее мобильный телефон.

Инцидент произошел на Южном шоссе

По данным прокуратуры, обвиняемый явился на рабочее место потерпевшей, и в ходе вспыхнувшей ссоры схватил ее за шею и начал душить, высказывая угрозы убийством. Противоправные действия удалось пресечь только после вмешательства сотрудников магазина. Кроме того, фигурант отобрал у девушки мобильный телефон и разбил его, причинив значительный материальный ущерб.

Обвинительный акт по ч. 1 ст. 119 УК РФ и ч. 1 ст. 167 УК РФ утвержден, уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Кирилл Конторщиков