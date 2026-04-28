Проекты о налогообложении криптовалют внесут в Госдуму на следующей неделе

Законопроекты о налогообложении цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют внесут в Госдуму на следующей неделе. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев на «Альфа-саммите», передает ТАСС.

По словам Алексея Яковлева, соответствующие инициативы накануне рассмотрела правкомиссия по законопроектной деятельности. Среди прочего они предусматривают учет расходов на ЦФА в общей налогооблагаемой базе. Эту норму, уточнил господин Яковлев, ожидают все без исключения эмитенты долговых ЦФА.

Сегодня «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что накануне правкомиссия одобрила предложенные Минфином поправки о донастройке налогообложения цифровых валют. В Налоговый кодекс планируют добавить отдельную статью 214.12, регулирующую уплату НДФЛ при продаже или обмене цифровых валют. Налоговая база будет рассчитываться как разница между доходами от операций и фактическими расходами на приобретение и хранение активов.