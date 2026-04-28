«Ведомости»: Минфин предложил поправки в налогообложение операций с криптовалютой

Минфин предложил внести поправки в Налоговый кодекс (НК), подразумевающие донастройку налогообложения криптовалют и других цифровых валют. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Согласно документу, одобренному правительственной комиссией 27 апреля, в НК появится отдельная статья 214.12. Она будет регулировать уплату НДФЛ при продаже или обмене цифровых валют. Налоговая база будет рассчитываться как разница между доходами от операций и фактическими расходами на приобретение и хранение активов.

При этом физлицам придется декларировать доходы, а при обороте свыше 600 тыс. рублей — сообщать о самом факте владения криптоактивами.

Перечень расходов будет открытым. Туда, в частности, вошли затраты на покупку цифровой валюты, оплата услуг участников рынка и операторов информсистем, а также средства, с которых уже уплачен налог при покупке.

Поправки станут частью масштабного плана по «обелению» экономики и синхронизируют кодекс с основным законопроектом «О цифровой валюте», сообщили эксперты, опрошенные «Ведомостями».