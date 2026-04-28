The Guardian: желающим отказаться от гражданства США приходится ждать месяцами

Тысячи американцев хотят отказаться от гражданства США, в связи с чем время ожидания в американских консульствах во многих странах достигает нескольких месяцев, пишет The Guardian. По ее данным, в Великобритании и Канаде ожидание может длиться примерно 14 месяцев, во многих европейских странах — около полугода.

Журналисты поговорили с некоторыми из американцев, отказывающимися от гражданства. Многие объясняют свое решение тяжелой атмосферой внутри страны с приходом Дональда Трампа, его внешней и внутренней политикой. Один из опрошенных заявил, что «не хочет быть гражданином диктатуры», и сомневается, что нынешняя администрация откажется от власти на следующих выборах. Некоторые отказывались от гражданства из-за того, что США — одна из немногих стран, где гражданину нужно платить налоги, даже если он не живет в стране и не получает там доход.

The Guardian отмечает, что отказ от американского гражданства всегда был довольно долгим и дорогим процессом. Хотя пошлина за это в прошлом году была снижена с $2,350 до $450, реальная стоимость процедуры с учетом оплаты услуг юристов достигает $7–10 тыс. Тем не менее снижение пошлины привело к росту числа заявок на отказ от гражданства.

Газета пишет, что в 2000-е годы число отказов в год достигало нескольких сотен, а после 2014 года — уже нескольких тысяч. Ожидается, что в 2026 году их количество может оказаться рекордным — предыдущий максимум был достигнут в 2020-м, когда от гражданства США отказалось более 6 тыс. человек.

Яна Рождественская