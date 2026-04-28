В Коми бывшего инспектора ГАИ осудили за утечку персональных данных

Экс-инспектор ГИБДД осужден по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации. Сотрудник полиции передал данные о восьми владельцах транспортных средств третьим лицам. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу судов.

Приговор вынес Усинский городской суд. Установлено, что в 2025 году инспектор ГАИ по просьбе знакомого получил доступ к базе единой системы учета транспортных средств. Информацию госавтоинспектор передал третьему лицу, нарушив права граждан.

Суд назначил экс-инспектору наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, осужденному на два года запрещено работать в правоохранительных органах.

Карина Дроздецкая