Биржевая цена золота опустилась ниже $4,6 тыс. за унцию впервые со 2 апреля

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2026 года опустилась ниже $4,6 тыс. за тройскую унцию впервые со 2 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Comex.

К 15:10 мск цена золота составляла $4,57 тыс. за унцию (-2,62%). Одновременно фьючерс на серебро с поставкой в мае 2026 года снижался на 4,04% — до $71,95 за унцию.

Золото и серебро начали резко дешеветь после начала военной операции США и Израиля против Ирана в феврале. К концу марта котировки золота достигали отметки $4,098 тыс. за унцию. Относительно исторического максимума в $5,59 тыс. за унцию (30 января) цена золота упала почти на 27%.