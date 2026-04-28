Paramount: почти 50% акций Warner Bros будет принадлежать иностранцам
Американская медиакорпорация Paramount подала заявку в Федеральную комиссию по связи (FCC) США на одобрение того, что после привлечения ею средств на покупку Warner Bros у ближневосточных инвестфондов почти 50% акций объединенной компании будeт находиться в иностранном владении. Об этом пишут Financial Times и The Wall Street Journal.
Как указано в заявке, Paramount, которая должна заплатить за Warner Bros $111 млрд, собирается привлечь значительную часть средств у ближневосточных суверенных фондов. Среди них — Public Investment Fund (PIF), эмиратский L’Imad и катарский Qatar Investment Authority.
Ранее сообщалось, что Paramount привлечет около $24 млрд. В итоге иностранные инвесторы будут напрямую и через другие компании владеть почти 50% акций объединенной компании.
PIF будет принадлежать 15,1%, L’Imad — 12,8%, Qatar Investment Authority — 10,6%. Однако из заявки следует, что контроль над компанией сохранит глава Paramount Ларри Эллисон и американский инвестфонд RedBird Capital.
О соглашении между двумя компаниями стало известно в конце февраля. До этого Warner Bros. пытался купить сервис Netflix. На прошлой неделе акционеры Warner Bros. одобрили сделку с Paramount.