Инфраструктуру воронежской ОЭЗ спроектирует местный «Проектинжиниринг» за 71 млн

Министерство строительства Воронежской области нашло подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по созданию объектов инфраструктуры на участке №2 особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Центр». Им станет местное ООО «Проектинжиниринг». Контракт с компанией заключили за 71 млн при начальной цене 86,8 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В конкурсе участвовали еще две организации, наименования которых не разглашаются. Они предлагали выполнить работы за 64,4 млн и 65,5 млн руб.

Согласно документации, подрядчику до 21 декабря предстоит разработать проекты наружных сетей водопровода (с прокладкой в одну линию по кольцевой схеме либо в две линии на тупиковых участках), других коммуникаций, а также водозабора. Источник финансирования — областной бюджет. Гарантийный срок — пять лет.

По данным Rusprofile, ООО «Проектинжиниринг» зарегистрировано в августе 2011 года в Воронеже. Основной вид деятельности — инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства и выполнение строительного контроля и авторского надзора. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор и владелец компании — Евгений Хорошев. В 2025 году выручка общества составила 852 млн руб., чистая прибыль — 5,6 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в ноябре прошлого года, ООО «Проектинжиниринг» участвовало в борьбе за подряд на строительство комплекса очистных сооружений в воронежском Павловске за 2,3 млрд руб. Победителем конкурса стало местное ООО «Дон-строй», снизившее начальную цену контракта до 2,2 млрд руб.

Кабира Гасанова