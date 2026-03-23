На проектирование инфраструктуры промзоны под Воронежем добавили 87 млн

Министерство строительства Воронежской области начало поиски подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по созданию объектов инфраструктуры на участке №2 особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Центр». Начальная цена контракта составляет 86,8 млн руб. Завершить работы по госконтракту требуется до 21 декабря 2026 года. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Работы профинансируют из областного бюджета. Заявки на участие в торгах будут принимать до 13 апреля. Итоги аукциона подведут 14 апреля.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в начале марта воронежский минстрой объявил конкурс на проектирование и создание объектов инфраструктуры индустриального парка (ИП) «Масловский-2» с начальной ценой контракта 1,5 млрд руб. Эти работы требуется выполнить в пять этапов в срок до 1 декабря 2027 года. По данным на 23 марта на участие в торгах была подана одна заявка, которая соответствует требованиям. Информация о заключении контракта на портале госзакупок пока не опубликована.

Летом прошлого года в правительстве Воронежской области заявили, что создание инфраструктуры для расширения ОЭЗ «Центр» в Новоусманском районе может потребовать порядка 4,9 млрд руб.

Денис Данилов