На проектирование инфраструктуры промзоны под Воронежем добавили 87 млн
Министерство строительства Воронежской области начало поиски подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по созданию объектов инфраструктуры на участке №2 особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Центр». Начальная цена контракта составляет 86,8 млн руб. Завершить работы по госконтракту требуется до 21 декабря 2026 года. Информация была опубликована на портале госзакупок.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Работы профинансируют из областного бюджета. Заявки на участие в торгах будут принимать до 13 апреля. Итоги аукциона подведут 14 апреля.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в начале марта воронежский минстрой объявил конкурс на проектирование и создание объектов инфраструктуры индустриального парка (ИП) «Масловский-2» с начальной ценой контракта 1,5 млрд руб. Эти работы требуется выполнить в пять этапов в срок до 1 декабря 2027 года. По данным на 23 марта на участие в торгах была подана одна заявка, которая соответствует требованиям. Информация о заключении контракта на портале госзакупок пока не опубликована.
Летом прошлого года в правительстве Воронежской области заявили, что создание инфраструктуры для расширения ОЭЗ «Центр» в Новоусманском районе может потребовать порядка 4,9 млрд руб.