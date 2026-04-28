Дональд и Мелания Трамп потребовали уволить комика Джимми Киммела

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания потребовали от телеканала ABC уволить комика Джимми Киммела за его шутку в эфире вечернего шоу Jimmy Kimmel Live!, сообщила The Wall Street Journal.

В вышедшей 23 апреля программе Джимми Киммел изображал ужин корреспондентов Белого дома, на котором должна была присутствовать президентская чета. Описывая Меланию Трамп, он сказал, что она «светится, как вдовушка на сносях». Программа вышла за два дня до того самого ужина, на который ворвался вооруженный человек.

Президент и первая леди призвали к увольнению господина Киммела в своих постах в социальных сетях, назвав его шутку ненавистнической.

Джимми Киммел, отвечая на призыв Дональда Трампа уволить его, заявил, что испытывает чувство дежавю. В прошлом году телешоу Джимми Киммела было приостановлено телеканалом ABC после его комментариев об убийстве правого активиста Чарли Кирка. Господин Трамп тогда одобрил решение канала.

Что же до нынешней шутки, то, по словам господина Киммела, он никого не пытался спровоцировать на насилие. Шутка была про разницу в возрасте между Дональдом и Меланией Трамп. «И они это знают»,— сказал Киммел.

Екатерина Наумова