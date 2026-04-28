В Петербурге при помощи нейросетей оштрафовали 120 владельцев зданий за граффити
В Санкт-Петербурге в первой половине апреля около 120 владельцев нежилых помещений оштрафовали за несанкционированные надписи и рисунки на фасадах. Нарушения выявлялись с помощью нейросетевых комплексов «Городовой», сообщили в государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга. Общая сумма штрафов приблизилась к 10 млн рублей.
В ведомстве отметили, что штрафы выносятся при повторной фиксации нарушения. Если спустя две недели после первого обнаружения та же надпись или граффити остается на месте, собственнику выписывается постановление.
«Такой принцип позволяет привлекать к ответственности только тех владельцев имущества, которые не следят за ним по петербургским стандартам», — подчеркивают в инспекции.