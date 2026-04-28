Глава СПЧ Фадеев обвинил использующих VPN россиян в поиске «точки зрения врага»

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что не пользуется VPN. Он утверждает, что использующие VPN люди ищут не другую точку зрения, а «что враг говорит». По его мнению, в этом «есть что-то противоестественное».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«"Медуза", "Дождь" (оба СМИ признаны в России иноагентами и нежелательными организациями) — это не другая точка зрения, это точка зрения врага. А это пропаганда»,— сказал господин Фадеев на конференции «Состояние, проблемы и пути совершенствования деятельности ветеранских организаций как структурного элемента гражданского общества» (цитата по «Ведомостям»).

Валерий Фадеев также заявил о «странном массовом ощущении, что Max плохой». «Мы войну ведем, и есть проблемы безопасности. Есть реальные проблемы, связанные с отключением связи. Конечно, здесь власти должны реагировать адекватно»,— убежден он.

После блокировки Telegram и других популярных иностранных сервисов в России власти перешли к следующему этапу — сокращению числа пользователей VPN. От операторов цифровых платформ и социальных сетей теперь под угрозой лишения льгот требуют выявлять и не допускать на площадки пользователей, которые заходят на них со включенным VPN. При этом по итогам марта загрузки VPN-приложений в России выросли в 14 раз в годовом выражении.

