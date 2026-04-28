Загрузки VPN-приложений в России выросли в 14 раз за год

В марте 2026 года пять самых популярных VPN-сервисов в Google Play скачали 9,2 млн раз — это в 14 раз больше, чем год назад. За 12 месяцев (с марта 2025 года по март 2026 года) совокупные установки достигли 35,7 млн, свидетельствуют данные Digital Budget на основе статистики Similarweb, с которыми ознакомился «Ъ».

Пик пришелся на первый квартал 2026-го: 21,27 млн загрузок. В марте три сервиса из топ-5 преодолели планку в 2,5 млн установок каждый.

По данным Sensor Tower, в конце 2025 года активная база пользователей топ-5 VPN в России составила 7,3 млн человек. При этом, как сообщает Apple Censorship, на конец апреля в российском App Store недоступны 116 VPN-сервисов. В конце марта магазин удалил более 20 таких приложений по требованию Роскомнадзора.

Операционный директор «Рейтинга Рунета» Анатолий Денисов полагает, что новые правила блокировки VPN-трафика должны сокращать долю таких пользователей. На самом деле это снижает частоту и активность использования тех сервисов и платформ, которые реализуют блокировку, поясняет он. По словам эксперта, это уже заметно по падению продаж, например на маркетплейсах.

