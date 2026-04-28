Петербуржцы стали зарабатывать в среднем 105 тысяч рублей в месяц

Среднемесячная реальная заработная плата в Санкт-Петербурге в феврале 2026 года составила 105,6 тыс. рублей, в Ленинградской области — 102,8 тыс. рублей, сообщает Петростат. Ведомство также раскрыло статистику занятости на вредных производствах и затрат работодателей на средства индивидуальной защиты.

По данным Петростата, средняя заработная плата в Петербурге достигла 105,6 тыс. рублей

По данным Петростата, средняя заработная плата в Петербурге достигла 105,6 тыс. рублей

По данным Петростата, численность работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, в 2025 году в Петербурге составила 133,3 тыс. человек, в Ленинградской области — более 75 тыс. Практически все они получили право на предусмотренные законодательством гарантии и компенсации.

Работодатели также наращивают расходы на охрану труда. Годом ранее на спецодежду, обувь и средства индивидуальной защиты предприятия Петербурга потратили 6,5 млн рублей, Ленинградской области — 5,1 млн рублей.

Кирилл Конторщиков