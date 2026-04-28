Песков отказался комментировать спор Украины и Израиля из-за российского зерна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать спор между Украиной и Израилем по поводу прибывших в порт Хайфы судов с зерном, собранным якобы в новых регионах РФ.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пусть киевский режим сам разбирается с Израилем… Мы не хотели бы комментировать и влезать в это дело»,— заявил Дмитрий Песков на брифинге.

27 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вручил послу Израиля в стране ноту протеста из-за судна, которое прибыло в порт Хайфы. Как утверждают в украинском МИДе, на судне находилось зерно, собранное в новых регионах России. МИД Израиля потребовал от Киева доказательств.