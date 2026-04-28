Тамбовский «Агрополис Сабурово» втрое увеличил прибыль в 2025 году

По итогам 2025 года тамбовское ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» (СКХ, головная структура тамбовского агрохолдинга «Агрополис "Сабурово"» депутата Госдумы от региона Александра Полякова) получило 2 млрд руб. чистой прибыли против 672,3 млн руб. в прошлом году. Выручка компании также увеличилась — на 17,5%: с 19,7 млрд до 23,2 млрд руб. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности.

Прибыль до налогообложения у СКХ выросла в 2,2 раза: с 1 млрд до 2,2 млрд руб. Активы компании увеличились на 1,5%: с 16,1 млрд до 16,3 млрд руб.

Прибыль от продаж при этом сократилась на 8% (с 1,9 млрд до 1,7 млрд руб.). Себестоимость продаж увеличилась на 25,5%: с 13,5 млрд до 16,9 млрд руб.

Задолженности компании также показали «плюсовую» динамику: дебиторская выросла на 1,08% (с 3,08 млрд до 3,11 млрд руб.), кредиторская — на 9% (с 1,5 млрд до 1,7 млрд руб.).

ООО «СКХ» — основное юрлицо группы «Агрополис "Сабурово"» с головным офисом в Мичуринске Тамбовской области. В состав холдинга входят мукомольный, хлебопекарный и сельскохозяйственный (растениеводство и животноводство) дивизионы. Производственные активы расположены в Тамбовской, Московской, Рязанской, Тульской и Вологодской областях.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основным бенефициаром СКХ является основатель компании — депутат Госдумы от региона Александр Поляков. Его доля в 99,67% находится в доверительном управлении, управляющим выступает дочь парламентария Алина (Александровна) Сахарова (ранее Полякова). Еще 0,32% принадлежат Наталье Поляковой. Гендиректором компании с 10 февраля является бывший зампредседателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Антон Каменев.

Алина Морозова