Экс-зампред черноземного Сбербанка Антон Каменев возглавил «Агрополис Сабурово»

Бывший заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка (ЦЧБ) по корпоративному блоку Антон Каменев стал гендиректором ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» (СКХ, входит в структуру тамбовского агрохолдинга «Агрополис "Сабурово"» депутата Госдумы от региона Александра Полякова). Он приступил к своим обязанностям с 10 февраля. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Каменев

Фото: Сбербанк

Фото: Сбербанк

В пресс-службе Сбербанка подтвердили «Ъ-Черноземье», что господин Каменев более не занимает пост зампреда ЦЧБ, курирующего крупных корпоративных клиентов. Причин его ухода там не назвали. Антон Каменев занимал этот пост с июля 2021 года. С декабря 2024-го зампредом по корпоративному блоку ЦЧБ работает Сергей Фролов, ранее занимавший должность управляющего воронежского отделения Сбербанка.

Антон Каменев родился в Казахстане в 1976 году. Окончил Пермский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятии». В Сбербанке работал с 2005 года. Был заместителем управляющего отделением банка по Республике Татарстан, а до этого — заместителем управляющего отделением Сбербанка по Новосибирской области и управляющим отделением по Удмуртской области.

ООО «СКХ» — основное юрлицо группы «Агрополис "Сабурово"» с головным офисом в Мичуринске Тамбовской области. В состав холдинга входят мукомольный, хлебопекарный и сельскохозяйственный (растениеводство и животноводство) дивизионы. Производственные активы расположены в Тамбовской, Московской, Рязанской, Тульской и Вологодской областях.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основным бенефициаром СКХ является основатель компании — депутат Госдумы от региона Александр Поляков. Его доля в 99,67% находится в доверительном управлении, управляющим выступает дочь парламентария Алина (Александровна) Сахарова (ранее Полякова). Еще 0,32% принадлежат Наталье Поляковой. Выручка СКХ в 2024 году составила 19,69 млрд руб., чистая прибыль — 678,4 млн руб.

Егор Якимов