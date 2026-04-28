Форвард «Далласа» Купер Флэгг признан лучшим новичком сезона в НБА
По итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) лучшим новичком сезона был признан американский форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг. Об этом сообщается на сайте лиги.
В голосовании, в котором участвовали 100 респондентов, 19-летний игрок набрал 412 баллов. В топ-3 также вошли американский форвард «Шарлотт Хорнетс» Кон Книппел (386 баллов) и багамский защитник «Филадельфия Севенти Сиксерс» Ви Джей Эджкомб (96 баллов).
На драфте НБА 2025 года «Даллас» выбрал Флэгга под первым номером. В регулярном чемпионате форвард провел 70 матчей, в среднем за встречу набирая 21 очко, совершая 6,7 подбора и отдавая 4,5 результативных передач. «Даллас» завершил «гладкую» часть сезона на 12-м месте Западной конференции и не смог выйти в play-off.