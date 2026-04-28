КХЛ оштрафовала «Локомотив» и «Авангард» за драки игроков в матче play-off

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) вынес решение по эпизодам с массовыми драками игроков ярославского «Локомотива» и омского «Авангарда» во втором матче полуфинального раунда play-off. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Встреча прошла 26 апреля в Ярославле и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Авангарда». В первом и втором периодах произошли массовые драки. На двоих клубы получили 144 минуты штрафа.

Главные тренеры команд Ги Буше («Авангард») и Боб Хартли («Локомотив») были оштрафованы согласно п. 4.10 ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ («главный тренер команды, чей хоккеист первым или вторым покинул скамейку игроков или скамейку для оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию»). Нападающий «Авангарда» Кирилл Долженков и защитник «Локомотива» Алексей Береглазов наказаны как зачинщики драки. Также лига оштрафовала вратаря омской команды Никиту Серебрякова за «непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к любому лицу». Кроме того, КХЛ наложила штрафы на «Авангард» и «Локомотив» за поведение игроков, покинувших скамейку, чтобы вступить в потасовку.

«Авангард» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:0. Третий матч противостояния пройдет 28 апреля в Омске.

Таисия Орлова