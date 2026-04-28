Песков уточнил позицию Кремля по ситуации вокруг пожара в Туапсе
Песков: меры по ликвидации последствий атак на Туапсе на должном уровне
В России ведется напряженная работа по недопущению ударов ВСУ по территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов об очередном пожаре на НПЗ в Туапсе, возникшем после сегодняшней атаки беспилотников.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Ведется напряженная работа в этом направлении», — подчеркнул господин Песков. Он добавил, что Кремль не будет публично говорить о последствиях ударов ВСУ, так как «это закрытая информация».
Что касается пожара в Туапсе, там «на должном уровне принимаются меры по ликвидации последствий», заверил пресс-секретарь.
«В целом я уже сказал все, что мог сказать по этой ситуации, — подытожил он. — Мне нечего добавить».
В ночь на 28 апреля Туапсе подвергся очередной атаке беспилотников. На городском НПЗ произошел третий с начала месяца пожар. Местные власти объявили эвакуацию жителей домов, расположенных вблизи промзоны.