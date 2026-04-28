В СПЧ сообщили о просьбе пассажиров прекратить дело о посадке на пшеничном поле

Сотни пассажиров самолета, который в 2023 году экстренно сел на пшеничном поле в Новосибирской области, потребовали прекратить уголовное дело в отношении пилота Сергея Белова. Об обращении граждан рассказала член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Более 160 человек, летевших этим рейсом, убеждены, что господин Белов спас им жизнь. Пассажиры назвали абсурдным, что сначала пилота признали героем, а потом сделали обвиняемым по делу о нарушении правил безопасности движения (ст. 263 УК).

У авторов обращения есть несколько претензий:

сам самолет, поврежденные детали, порванный гидрошланг, который привел к проблеме с гидросистемой, бортовые самописцы к уголовному делу в качестве доказательств не приобщены;

авиакомпания получила страховку за самолет, который проработал 20 лет, на 1,3 млрд руб., при этом после инцидента он не утратил сертификат летной годности;

пассажирам не ответили, кто виноват в том, что на самолет были поставлены неисправные детали, и почему в уголовном деле имеются два заключения экспертов, которые противоречат друг другу и результатам расшифровки «черных ящиков».

По словам пассажиров, «нет гарантии, что авария не повторится снова и снова». «Следствие не убедило ни одного (!) из пассажиров, что Белов виновен. А разве не для этого оно должно было вести расследование?» — прокомментировала член СПЧ.

В сентябре 2023 года самолет Airbus A320, направлявшийся из Сочи в Омск, запросил посадку в Новосибирске из-за технической неисправности. Из-за множества негативных факторов пилот решил совершить аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе. Пять человек из 167, находившихся на борту, позднее обратились за медпомощью.

В апреле 2024 года Сергей Белов уволился из компании. В январе 2026-го господину Белову предъявили требования о возмещении ущерба. В суде с летчика потребовали взыскать 118,9 млн руб. за повреждение самолета.