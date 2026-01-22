ТАСС: с посадившего самолет в поле пилота Белова требуют 119 млн рублей ущерба

Пилоту Сергею Белову, который в 2023 году посадил самолет «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, предъявили требования о возмещении ущерба. В суде с летчика потребовали взыскать 118,9 млн руб. за повреждение самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, при столкновении с землей у самолета были повреждены «правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя», а также «колеса в количестве 6 штук и тормоза в количестве 4 штук». Защита пилота настаивает на том, что экспертизу провели некорректно. Его адвокат отметил, что в материалах нет мотивированного документального подтверждения величины ущерба.

12 сентября 2023 года Airbus A320, направлявшийся из Сочи в Омск, из-за технической неисправности запросил посадку в Новосибирске. С учетом погодных условий, нехватки топлива и других факторов пилот принял решение совершить аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе. Пять человек из 167, находившихся на борту, позднее обратились за медпомощью.

Накануне Омский областной суд оставил без изменения решение о возврате уголовного дела пилота в прокуратуру.