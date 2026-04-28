Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Как и большинство полезных для здоровья, но неподвластных логике предметов, велосипед был создан в Германии. Придумал его в 1817 году волшебник-изобретатель Карл фон Дрез и назвал, по странной логике гения, «машиной для ходьбы».

Дальнейшую судьбу техники решила разница в языках. Во Франции машину назвали велосипедом, в России — самокатом, а в Англии — лошадью для денди. Английское название, однако, не прижилось — сарказм понимали не все. Остальные определения зашли, как и сама техника. На Западе изобретение Дреза вскоре обрело педали и завоевало сердца любителей здорового образа жизни, любящих прогулки на двух колесах.

Российская версия стала популярной детской игрушкой. Этому помогло изобретение резиновых шин через полвека после творения Дреза — без них седоков слишком немилосердно трясло. Прогресс, как обычно, идет широким фронтом.

