На ремонт липецкого интерната для престарелых и инвалидов выделят 244 млн

Дом социального обслуживания «Долголетие» в Липецкой области объявил конкурс на капитальный ремонт четырехэтажного корпуса и помещений отделения геронтологии в здании интерната для престарелых и инвалидов в городе Ельце на улице Пригородной, 55А. Начальная стоимость контракта составляет 244,1 млн руб. Это следует из документации торгов.

Финансирование осуществляется из федерального бюджета. Согласно контракту, подрядчику предстоит провести общестроительные работы и обновить системы отопления, вентиляции, электроснабжения, канализации, водоснабжения, кондиционирования, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, а также структурированную кабельную систему.

Работы по контракту разделены на три этапа, завершить их требуется 31 марта 2027 года. Гарантийный срок составит пять лет.

Заявки на конкурс можно подавать до 10 апреля, итоги подведут 15-го.

В начале марта в Воронеже искали подрядчика для ремонта геронтологического центра за 173,2 млн руб. По данным портала госзакупок, на торги заявились два участника с одинаковым ценовым предложением, равным начальной стоимости. Их имена не разглашаются. Сведений о заключении контракта с победившей компанией пока нет.

Кабира Гасанова