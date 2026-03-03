В Воронеже ищут подрядчика для ремонта геронтологического центра за 173 млн

Воронежский областной геронтологический центр разместил объявление о проведении конкурса на капитальный ремонт своего здания в переулке Днепропетровском, 1 в облцентре. Начальная цена контракта — 173,2 млн руб. Это следует из документации тендера.

Источники финансирования — средства федерального (98%) и областного (2%) бюджетов. Победителю торгов предстоит провести электромонтажные работы, отремонтировать системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования в двухэтажном здании площадью 4,2 тыс. кв. м. Срок исполнения контракта — с даты заключения по 30 ноября 2026 года. Гарантия на все виды работ составляет пять лет.

Подавать заявки на конкурс можно до 18 марта, итоги подведут 23-го.

В середине февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежское управление ФНС ищет подрядчика для капремонта своего здания за 407,8 млн руб. Заявки на участие в этих торгах принимаются до 10 марта.

Кабира Гасанова