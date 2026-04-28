В Красноярском крае 180 тыс. т грузов доставят в период северного завоза по рекам

В предстоящую навигацию в Красноярском крае планируют доставить более 180 тыс. т топлива и других жизненно важных грузов в рамках северного завоза по рекам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В этом году во время летней навигации около 41 тыс. т топлива и ГСМ будет доставлено на Таймыр, еще более 80 тыс. т топлива и продовольствия — в Туруханский округ. Около 43 тыс. т угля власти направят в Мотыгинский, Эвенкийский и Енисейский округа. Отдельно будут произведены поставки топлива для авиации и автотранспорта.

Уточняется, что первый этап северного завоза в Красноярском крае прошел по зимним автодорогам в период с января по апрель — свыше 25 тыс. т грузов, что почти на 8% больше заявленного изначально объема. Всего в этом году в рамках северного завоза планируется доставить более 212 тыс. т грузов. Годом ранее показатель составил более 225 тыс. т.

Александра Стрелкова