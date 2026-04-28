ЦБ выступил против использования криптовалюты в расчетах внутри России

Банк России (ЦБ) по-прежнему считает криптовалюту рискованным и нестабильным активом. Регулятор выступает против ее использования как средства платежа внутри страны. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы считаем, что этот актив (криптовалюта.—“Ъ”) — волатильный, рискованный, подвержен санкциям»,— сказала госпожа Набиуллина на «Альфа-саммите» (цитата по ТАСС). По ее словам, в России одни деньги и одна валюта — рубли. Глава ЦБ добавила, что регулятор готовится к комплексному регулированию криптовалют.

В феврале глава ВТБ Андрей Костин призвал Банк России легализовать расчеты в криптовалютах внутри России, так как большинство крупных экспортеров просят белые расчеты в цифровых деньгах. Тогда госпожа Набиуллина говорила, что ЦБ движется в этом направлении, но мера обязательно должна быть регулируемой.

В конце декабря 2025 года Банк России направил в правительство предложения по изменению законодательства в области регулирования криптовалют. Цифровые деньги предлагается признать валютными ценностями, однако расчет ими внутри страны будет запрещен. Законодательная база будет сформирована к 1 июля 2026 года.

