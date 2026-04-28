Человек погиб при пожаре на стройплощадке ЖК на севере Москвы

На стройплощадке жилого дома на севере Москвы произошел пожар. На данный момент известно об одном погибшем.

Пожар произошел по адресу: 2-й Амбулаторный переулок, дом 14 — сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его словам, один человек погиб, 21 работника спасли. В МЧС заявили РИА «Новости», что троим пострадавшим потребовалась помощь врачей. ТАСС сообщает о шести пострадавших.

«Наблюдается плотное задымление и высокая температура. Со слов администрации, в здании может находиться более 200 человек», — добавили в МЧС.

По данным Shot, пожар произошел «на стройке элитной многоэтажки». Застройщик не уточняется.

Агентство «Москва» передает, что номер сложности пожара повысили до максимального — пятого. Агентство подтерждает данные об одном погибшем.

Савеловская межрайонная прокуратура Москвы взяла на контроль расследование обстоятельств ЧП.

