В Уфе сотрудник стройфирмы обвиняется в даче взятки сотруднику Госжилнадзора

Советский районный суд Уфы до 12 ноября арестовал представителя некой подрядной организации, он обвиняется в даче взяток (п. «б» ч.4 ст. 291УК РФ) должностным лицам Госжилнадзора Башкирии.

Как сообщает пресс-служба суда, фигурант уголовного дела передал взятки от 50 тыс. до 2,5 млн руб. Эти средства предназначались для получения положительных заключений о соответствии построенных объектов нормам и требованиям.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», на основании материалов региональных управлений ФСБ и СКР ранее были задержаны более десятиь бывших и действующих сотрудников госкомитета и еще 12 предполагаемых взяткодателей и посредников из числа представителей коммерческих организаций. Первым был арестован экс-председатель госкомитета Артур Давлетшин.

Олег Вахитов