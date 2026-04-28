Криптоинвесторов подведут под НДФЛ

Доходы физлиц от обмена криптовалюты будут облагаться НДФЛ. В Налоговый кодекс внесут дополнительные поправки, которые определят фискальные правила для всех участников российского крипторынка.

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения, инициатором которых стало Министерство финансов. Помимо этого, налог на прибыль появится для криптообменников и цифровых депозитариев. Новые правила заработают вместе с принятием закона о регулировании цифровой валюты, обращает внимание управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин:

«Данные поправки вводят обязательный НДФЛ для доходов, которые физические лица получают от операций с цифровой валютой. На мой взгляд, это очень странно, потому что налог на такие доходы уже предусмотрен с ноября 2024 года. Конкретные налоговые ставки — 13-15% — действуют и по сегодняшний день. В этой части в законопроект ничего нового не вносят.

Еще одна деталь: физическим лицам будет невозможно переносить убытки на последующие налоговые периоды — эту опцию оставят только для юрлиц. Налогооблагаемое событие должно проходить в условиях наличия лицензированного рынка, то есть закон должен установить, что обмен "крипта — крипта" также будет облагаться налогом. Не только выход в рубли или вход через рубли, но и внутри блокчейн-контура».

Сейчас физлица платят НДФЛ по общей ставке, если годовой доход не превышает 2,4 млн руб. Все, что выше, — по ставке 15%. Индивидуальные предприниматели на общей системе должны платить те же 13% НДФЛ. Специальные налоговые режимы, например упрощенка, для майнеров запрещены. Самозанятые с криптовалютой работать тоже не могут. После утверждения поправок правила для рынка станут более четкими и прозрачными, считает налоговый юрист и управляющий агентства Parallax Михаил Успенский:

«В ближайшее время налоговое законодательство пополнится более детальными правилами учета для физических лиц. Недавно особые правила, касающиеся цифровой валюты, были введены по налогу на прибыль и касались в частности майнеров. Речь идет, например, об определении официальных курсов по данным сайта ФНС России, коридорах стоимости и безопасном отклонении 20% в плюс или минус от рыночных цен для признания стоимости цифровой валюты в налоговом учете. А также метод FIFO (first in, first out), при котором списание цифровой валюты на расходную часть происходит в хронологическом порядке ее приобретения. Складывается четкое впечатление, что это правило решено распространить на физических лиц и подоходный налог».

Пакет законов о криптовалюте уже прошел первое чтение в Госдуме. Цифровые активы признаются имуществом, а полномочия по регулированию криптоденег дадут Центробанку. Инвестировать в криптовалюту можно будет на лицензированных площадках. Частные лица смогут привлекать для этого брокеров и управляющие компании. Они будут обязаны самостоятельно рассчитывать и удерживать налог с доходов клиентов.

Станислав Крючков