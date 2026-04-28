Мэра Уфы Ратмира Мавлиева доставили в СКР

Главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева доставили в здание Следственного управления СКР по Башкирии на Петропавловской улице, сообщают информированные источники «Ъ-Уфа». С сити-менеджером проводятся следственные действия.

Внимание органов к сити-менеджеру Ратмиру Мавлиеву может быть связано с продажей земли санатория «Радуга»

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Внимание органов к сити-менеджеру Ратмиру Мавлиеву может быть связано с продажей земли санатория «Радуга»

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

По данным источников, вопросы к господину Мавлиеву вызваны продажей земельного участка санатория «Радуга». В середине марта портал «Пруфы» сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора ООО «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой, которую, по данным издания, подозревают в махинациях с землей санатория.

Администрация Уфы и все городские службы работают в штатном режиме, прокомментировал «Ъ-Уфа» вице-мэр Дмитрий Черенков.

Ратмир Мавлиев назначен главой администрации Уфы в марте 2022 года.

Олег Вахитов