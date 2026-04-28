Судья UEFA арестован по подозрению в домогательствах к подростку

Британская полиция арестовала арбитра Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) по подозрению в домогательствах к несовершеннолетнему. Об этом сообщает газета The Sun.

По данным издания, судья прилетел в Великобританию для работы на матче. В отеле подозреваемый «ощупывал мальчика против его воли» и пытался заманить подростка в свой номер. Об инциденте полиции сообщил сам пострадавший или его приятель. По возвращении в гостиницу рефери был задержан в присутствии представителей UEFA. Отмечается, что после допроса его отпустили под залог.

Как пишет The Sun, подозреваемый входил в число судей, назначенных для работы на матчах предстоящего чемпионата мира. В Международной федерации футбола (FIFA) подчеркнули, что на время расследования арбитр не будет привлекаться к соревнованиям. UEFA также отстранил судью от работы.

Таисия Орлова