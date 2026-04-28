Основные строительные работы в аэропорту Братска завершат в 2026 году

Основные работы по реконструкции аэропорта Братска должны быть завершены в 2026 году. С середины мая подрядчик перейдет в активную фазу на ключевых участках: будет выполнено обновление и расширение разворотной площадки взлетно-посадочной полосы, завершены ремонт рулежных дорожек и строительство очистных сооружений. Также в аэропорту смонтируют новую дренажную систему и светосигнальное оборудование, сообщила пресс-служба аэропорта.

«Основные строительные работы планируется завершить в течение лета. После этого объекты пройдут проверку и будет оформлена необходимая документация», — говорится в сообщении воздушной гавани.

Реконструкция аэропорта ведется с 2023 года в рамках федерального проекта, который предполагает строительство нового перрона толщиной 62 см, способного выдерживать нагрузку от всех типов воздушных судов. Он также включает строительство аварийно-спасательной станции. Общий объем финансирования составляет около 3 млрд руб.

Аэропорт Братска имеет статус международного, расположен в 8 км от города. Управляющей компанией является ООО «Сибирские аэропорты». Из воздушной гавани регулярно отправляются рейсы в Москву, Иркутск, Тюмень, Новосибирск, Красноярск, Талакан и Ленск. Международные чартерные рейсы включают Анталию, Бангкок, Пхукет и др. Пассажиропоток аэропорта в 2025 году составил 246,1 тыс. человек, годом ранее было обслужено 259,7 тыс. пассажиров.

Лолита Белова