Зарубежные СМИ: Возобновятся ли переговоры США и Ирана?

Дональд Трамп не примет последнее предложение Тегерана по завершению войны на Ближнем Востоке. Он недоволен тем, что из плана исключена иранская ядерная программа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. По словам источника, Белый дом может представить свое контрпредложение в ближайшие дни. При этом стоимость Brent на этих сообщениях поднималась выше $111 за баррель. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

В предложении, которое Вашингтон получил от Тегерана, было два ключевых пункта: США должны прекратить военно-морскую блокаду Ормуза еще до старта каких-либо переговоров, а судьба иранской ядерной программы должна быть выведена за рамки этого соглашения, пишет The New York Times. Однако такая схема не устроила президента Дональда Трампа. Один из источников издания предположил, что подобное соглашение может выглядеть для него как утрата ощущения победы. Официально Белый дом отказался комментировать его позицию, но отметил, что обсуждение усилий Тегерана по обогащению урана будет продолжено.

Тегеран всегда заверял, что использует атом только в мирных целях, напоминает Reuters. А ядерная сделка, которую Иран и несколько стран, в том числе и США, подписали в 2015 году сорвалась из-за Трампа, когда он в одностороннем порядке вышел из соглашения еще в свой первый президентский срок.

Сейчас надежды на возобновление мирных усилий угасают. Глава Белого дома отменил запланированный на прошлые выходные визит представителей США в Исламабад. Хотя министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи дважды прилетал туда для переговоров и возвращался ни с чем.

Теперь Тегеран обратился к Москве, акцентирует Fox News. Аракчи встретился с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить конфликт с США и Израилем. И это повышает риск дальнейшей эскалации в Ормузском проливе, критически важном узле в глобальном нефтедобывающем регионе. Россия позиционирует себя как потенциальный посредник в мирных переговорах. Но министр войны Пит Хегсет предостерег: Москве не следует вмешиваться.

Особенно пристально Вашингтон следит за контактами Ирана и России после сообщений о том, что русские могут делиться с Тегераном разведывательной информацией о позициях американских войск в регионе. Любая поддержка Москвы, будь то предоставление таких данных, передача технологий или другая помощь, вызывает опасения, что Россия может косвенно влиять на боевые действия, не задействуя войска, отмечают аналитики телеканала.