Стали известны новые соперники сборной России по футболу. В период с мая по июнь 2026-го команда Валерия Карпина сыграет с Египтом, Буркина-Фасо, а также Тринидадом и Тобаго. Матч с Египтом пройдет в Каире 29 мая, затем российские футболисты вернутся в Россию и сыграют 5 июня в Волгограде и 9-го в Калининграде.

В первую очередь стоит отметить сборную Египта. Во-первых, эта команда играет на чемпионате мира, а во-вторых, в рейтинге FIFA находится выше России — на 29-м месте. К тому же матч с египтянами команда Карпина будет проводить в гостях. Так что перед своими болельщиками в Каире хозяева вряд ли выставят второй состав, считает комментатор Александр Аксенов:

«Я думаю, для Египта это вряд ли праздная ситуация. Наверное, это будет часть подготовки к чемпионату мира. С моей точки зрения, это, конечно, хорошо — мы увидим команду, которая будет достаточно мотивирована».

К сожалению, за египтян вряд ли сыграет Мохамед Салах, но тут никакой политики. Просто звезда «Ливерпуля» выбыл до конца сезона из-за разрыва подколенного сухожилия. Травма серьезная, так что Салах может и чемпионат мира пропустить. Сборные Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго по сравнению с Египтом, конечно, скромнее. Но назвать их слабыми язык не поворачивается. Например, Буркина-Фасо занимает 62-е место в рейтинге FIFA и считается одним из самых неудобных соперников на африканском континенте.

Футболисты из этой страны зачастую атлетичны, умеют играть дисциплинированно, и вскрывать такую оборону непросто. По крайней мере, в матче с командой Мали, которую вполне можно сравнить по уровню с Буркина-Фасо, у России так и не получилось забить. Впрочем, делать выводы об уровне нашей команды после товарищеских матчей не стоит. Валерий Карпин это подчеркивал не раз:

«Абсолютно разное давление и ответственность. "Психологию победителя" мы пока проверить не можем как раз из-за того, что нет матчей с таким накалом».

Сборная Тринидада и Тобаго на фоне остальных соперников уже не кажется столь грозной — все-таки она входит во вторую сотню рейтинга FIFA. Но там есть игроки, способные забивать. Например, Ливай Гарсия из московского «Спартака». И все же такие команды российские футболисты порой обыгрывают на классе. И вот тут наверняка опять встанет вопрос состава. Ведь Валерий Карпин в последние годы постоянно ротирует игроков главной команды и в связи с этим получает немало претензий — мол, костяк не сформирован. Об этом говорит и футбольный эксперт Игорь Корнеев:

«Мы постоянно видим размытый состав: кучу игроков, которые чего-то там собираются, проводят прекрасно время между собой и уезжают. Мы так и не наблюдали за основным составом сборной, поэтому оценивать сложно».

Но тренерский штаб футбольной сборной России вряд ли свернет с выбранной дороги, и с большой долей вероятности на играх с командами Египта, Буркина-Фасо, Тринидадом и Тобаго мы снова увидим разные составы — пока с нашей команды не снимут дисквалификацию. Скорее всего, к этому вопросу FIFA вернется после чемпионата мира, который пройдет летом 2026 года. Но, честно говоря, если геополитическая ситуация не изменится, надежда на то, что футбольные чиновники пойдут на серьезный конфликт с целым рядом европейских стран и вдруг допустят Россию, очень хрупкая.

Владимир Осипов