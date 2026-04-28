Подрядчик из Чечни отремонтирует дорогу на въезд в Белгород за 1,2 млрд

Определен подрядчик для второго этапа реконструкции подъездной дороги от улицы Красноармейской до микрорайона «Юго-западный-2» в Белгороде. Региональное управление дорожного хозяйства и транспорта заключило контракт с чеченским ООО «Ант-строй» за 1,2 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляла почти 1,3 млрд руб. Второй участник конкурса, наименование которого не разглашается, предлагал свои услуги по этой стоимости.

Финансирование контракта будет осуществляться за счет средств областного бюджета. Завершить работы необходимо к 28 декабря 2027-го. В обязанности подрядчика входит восстановление и закрепление трасс, переустройство сетей связи, тепловых сетей, водопровода и электросетевых объектов, а также замена дорожной одежды, светофоров, освещения и благоустройство территории.

По данным Rusprofile, ООО «Ант-строй» зарегистрировано в январе 2017 года в Грозном Чеченской Республики. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Устанвый капитал — 4 млн руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Имран Баркенхоев. В 2025 году компания выручила 342 млн, чистая прибыль составила 1,5 млн руб.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что контракт на строительство развязки на подъездной дороге от улицы Красноармейской до микрорайона «Юго-западный-2» заключили с местным крупным строителем магистралей ООО «Белгороддорстрой» братьев Дарчинян. Стоимость соглашения составила 909,5 млн руб.

Кабира Гасанова