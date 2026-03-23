Власти ищут подрядчика для ремонта дороги на въезде в Белгород за 1,3 млрд

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области объявило конкурс по поиску подрядчика для второго этапа реконструкции подъездной дороги от улицы Красноармейской до микрорайона «Юго-западный-2» в Белгороде. Начальная цена составляет 1,29 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — облбюджет. Работы планируется начать в мае этого года и закончить к 28 декабря 2027 года. Подрядчику предстоит восстановить и закрепить трассы, переустроить сети связи и тепловые сети, водопровод, электросетевые объекты, а также заменить дорожную одежду, светофоры, освещение и благоустроить территорию.

Заявки на участие в торгах принимаются до 9 апреля. Итоги подведут 14 апреля.

В начале прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что конкурс на строительство развязки на подъездной дороге от улицы Красноармейской до микрорайона «Юго-западный-2» в Белгороде заключили с местным крупным строителем магистралей ООО «Белгороддорстрой» братьев Дарчинян. Компания была единственным участником конкурса, она забрала подряд по начальной цене 909,5 млн руб.

