Развязку на въезде в Белгород построят братья Дарчинян за 909 млн рублей

Контракт на строительство развязки на подъездной дороге от улицы Красноармейской до микрорайона «Юго-западный-2» в Белгороде заключили с местным крупным строителем магистралей ООО «Белгороддорстрой» братьев Дарчинян. Компания была единственным участником конкурса, она забрала подряд по начальной цене 909,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

«Сейчас здесь часто образуются пробки, особенно на въездах к кольцевому пересечению. Также здесь есть регулируемый железнодорожный переезд, который находится на одном уровне с дорогой. В рамках реконструкции предусмотрено устройство нового пересечения со светофорным регулированием (Кашарский проезд — улица Белгородской Сирени), что должно существенно улучшить ситуацию с движением. Также планируется строительство пересечения Кашарского проезда с железной дорогой, которое будет находиться на разных уровнях»,— поясняли в региональном минтрансе, анонсируя проект.

Выполнить работы необходимо с 1 мая 2026 года до 30 ноября 2027-го.

По данным Rusprofile, ООО «Белгороддорстрой» было зарегистрировано в мае 2005 года в Белгороде для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 40 тыс. руб. Гендиректор и владелец доли в 63,25% — Мадат Дарчинян. Еще 36,75% принадлежат Рубену Дарчиняну. Выручка за 2024 год составила 6,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб.

В июле 2025 года «Белгороддорстрой» потребовал взыскать с муниципального учреждения Белгорода «Управление капитального строительства» 72,7 млн руб. задолженности по контракту от января 2024 года. Последний касался третьего этапа ремонта малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого в облцентре. Компания выиграла подряд по начальной цене 138,1 млн руб.

Изначально работы требовалось выполнить до 15 июля 2024 года, однако 11 июля их приостановили из-за оперативной обстановки по решению властей. Согласно картотеке арбитражных дел, в октябре подрядчик направил заказчику акты приемки работ на 80,7 млн руб. Муниципальное учреждение частично приняло их и выплатило дорожникам 8 млн руб. в декабре 2024-го. «Белгороддорстрой» не добился оплаты оставшегося долга в претензионном порядке, поэтому обратился в суд. Последний удовлетворил требования истца в начале февраля. Однако 10 марта арбитраж согласился с позицией «Управления капстроительства» и отправил дело на пересмотр. Ближайшее заседание по нему состоится 26 марта.

Алина Морозова