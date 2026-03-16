Развязку на въезде в Белгород построят братья Дарчинян за 909 млн рублей
Контракт на строительство развязки на подъездной дороге от улицы Красноармейской до микрорайона «Юго-западный-2» в Белгороде заключили с местным крупным строителем магистралей ООО «Белгороддорстрой» братьев Дарчинян. Компания была единственным участником конкурса, она забрала подряд по начальной цене 909,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Сейчас здесь часто образуются пробки, особенно на въездах к кольцевому пересечению. Также здесь есть регулируемый железнодорожный переезд, который находится на одном уровне с дорогой. В рамках реконструкции предусмотрено устройство нового пересечения со светофорным регулированием (Кашарский проезд — улица Белгородской Сирени), что должно существенно улучшить ситуацию с движением. Также планируется строительство пересечения Кашарского проезда с железной дорогой, которое будет находиться на разных уровнях»,— поясняли в региональном минтрансе, анонсируя проект.
Выполнить работы необходимо с 1 мая 2026 года до 30 ноября 2027-го.
По данным Rusprofile, ООО «Белгороддорстрой» было зарегистрировано в мае 2005 года в Белгороде для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 40 тыс. руб. Гендиректор и владелец доли в 63,25% — Мадат Дарчинян. Еще 36,75% принадлежат Рубену Дарчиняну. Выручка за 2024 год составила 6,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб.
В июле 2025 года «Белгороддорстрой» потребовал взыскать с муниципального учреждения Белгорода «Управление капитального строительства» 72,7 млн руб. задолженности по контракту от января 2024 года. Последний касался третьего этапа ремонта малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого в облцентре. Компания выиграла подряд по начальной цене 138,1 млн руб.
Изначально работы требовалось выполнить до 15 июля 2024 года, однако 11 июля их приостановили из-за оперативной обстановки по решению властей. Согласно картотеке арбитражных дел, в октябре подрядчик направил заказчику акты приемки работ на 80,7 млн руб. Муниципальное учреждение частично приняло их и выплатило дорожникам 8 млн руб. в декабре 2024-го. «Белгороддорстрой» не добился оплаты оставшегося долга в претензионном порядке, поэтому обратился в суд. Последний удовлетворил требования истца в начале февраля. Однако 10 марта арбитраж согласился с позицией «Управления капстроительства» и отправил дело на пересмотр. Ближайшее заседание по нему состоится 26 марта.