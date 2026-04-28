«Питсбург» сократил отставание от «Филадельфии» в серии play-off НХЛ

«Питсбург Пингвинс» на своем льду обыграл «Филадельфия Флайерс» в пятом матче первого раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократил отставание в серии до четырех побед — 2:3.

Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голы забили Элмер Сёдерблум, Коннор Дьюар и Крис Летанг. У проигравших шайбы забросили Алекс Бамп и Трэвис Санхейм. Шестой матч противостояния состоится в ночь на 30 апреля на площадке «Филадельфии».

В другом матче дня «Вегас Голден Найтс» сравнял счет в серии с «Юта Маммот» — 2:2. В четвертой игре «Вегас» одержал выездную победу в овертайме со счетом 5:4. Автором победной шайбы стал Ши Теодор. Также у «Вегаса» отметились Коул Смит и Павел Дорофеев, которому ассистировал Иван Барбашев. Бретт Хауден сделал дубль. У «Юты» голы забили Ник Шмальц, Иэн Коул, Майкл Каркон и Клейтон Келлер. Защитник Михаил Сергачев отличился тремя результативными передачами. Пятый матч серии пройдет в ночь на 30 апреля на льду «Вегаса».

Таисия Орлова