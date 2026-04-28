Четверо белгородцев погибли и пятеро ранены из-за атак ВСУ за сутки

В Белгородской области за минувшие сутки атакам ВСУ подверглись пять муниципалитетов. По ним выпустили не менее десяти беспилотников. В результате четыре человека погибли и пять пострадали. Повреждения получили семь жилых помещений и десять транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки в Telegram-канале Вячеслава Гладкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В селе Бобрава Ракитянского округа из-за удара БПЛА по легковому автомобилю погибли мужчина и женщина. Их 16-летнего сына отправили в детскую областную больницу. Машина повреждена. В поселке Ракитное вследствие детонации дрона был поврежден забор частного дома.

Еще два человека погибли из-за атак беспилотников в Шебекинском округе. Один из мужчин подвергся целенаправленному удару ВСУ, передвигаясь на электросамокате, второй — на легковом автомобиле. Машина уничтожена. В селе Нехотеевка мирный житель наступил на мину на своем участке — с тяжелыми ранениями его доставили в Шебекинскую центральную райбольницу. После стабилизации состояния он был переведен в областную больницу. Ночью в селе Белянка дрон атаковал сельхозпредприятие — повреждены трактор и склад.

В Борисовском округе мужчина пострадал при атаке беспилотника на легковой автомобиль на хуторе Красиво. В состоянии средней степени тяжести его положили в горбольницу №2 облцентра. Транспортное средство нуждается в ремонте. Сегодня утром там же в результате удара БПЛА по другой машине были ранены супруги. Их отправили в областную больницу. Автомобиль поврежден. Ночью в селе Березовка из-за ударов дронов пострадали крыши двух частных домов.

Сутками ранее при атаках ВСУ по Белгородской области пострадали шесть женщин и погиб один мужчина.

Алина Морозова