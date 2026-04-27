В результате ударов БПЛА по Белгородской области есть погибшие и раненые

ВСУ в минувшие сутки продолжили наносить удары беспилотниками по Белгородской области. В разных муниципалитетах пострадали шесть мирных жительниц. Есть погибший — скончался мужчина в Шебекинском округе. Повреждены социальные объекты. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 27 апреля.

В областном центре от удара беспилотника повреждения получили социальный объект и пять автомобилей. В Белгородском округе в поселке Разумное пострадали две женщины. Одна из них была отпущена на амбулаторное лечение, а вторая госпитализирована в городскую больницу №2 Белгорода. В поселке Разумное повреждены два коммерческих объекта и десять машин. В поселке Комсомольский также пострадал коммерческий объект.

В Грайвороне в результате атаки БПЛА повреждены социальный объект, гаражи на территории административного объекта и два частных домовладения. В селе Гора-Подол пострадали три частных дома, в селе Замостье — один дом.

При атаке дрона на сельхозпредприятие ранена женщина в хуторе Вязовском Краснояружского округа. Бригада «скорой» оказала ей помощь на месте. Повреждены фасад и входная группа одного из корпусов предприятия. Помимо этого, поврежден частный дом в селе Илек-Пеньковка.

Рано утром БПЛА атаковали поселок Пролетарский Ракитянского округа. Поврежден фасад коммерческого объекта.

В Шебекинском округе в селе Вознесеновка от удара FPV-дрона погиб мужчина и ранена женщина. Пострадавшая госпитализирована. В самом административном центре вследствие атаки беспилотника две женщины получили баротравмы. Им оказали помощь, дальнейшее лечение пострадавшие продолжат амбулаторно. В городе были повреждены частное домовладение и социальный объект, в селе Ржевка — один частный дом, в селе Вознесеновка — два частных дома. Еще одно домовладение пострадало в селе Архангельское, а также сгорел дом в селе Новая Таволжанка.

В конце минувшей недели дрон ВСУ нанес удар по легковому автомобилю в селе Гора-Подол. Как сообщал «Ъ-Черноземье», от полученных ранений находившаяся в машине женщина погибла на месте. Сильно пострадал также водитель автомобиля. Машина была полностью уничтожена огнем.

Денис Данилов