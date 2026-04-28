Электросамокатчик погиб от удара БПЛА в Белгородской области

Мирный житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области погиб от удара БПЛА вечером в понедельник, 27 апреля. Он передвигался по населенному пункту на самокате, и в этот момент по гражданскому «целенаправленно ударил» беспилотник ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте. Приношу самые искренние слова соболезнования родным погибшего»,— сказано в посте губернатора.

Еще один мирный житель Белгородской области вечером понедельника был ранен при очередных ударах ВСУ. В хуторе Красиво Борисовского округа БПЛА атаковал легковой автомобиль. Был ранен водитель: ему диагностированы минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения ног. После оказания помощи в Борисовской районной больнице пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 в Белгороде, сообщил губернатор.

Сергей Калашников