Возбуждено дело на красноярца, швырнувшего на пол икону

Красноярское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении 19-летнего жителя краевого центра, который подозревается в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ, максимальная санкция по ней — лишение свободы до одного года). Об этом рассказали в ведомстве.

По материалам дела, в марте 2026 года подозреваемый разместил в соцсетях видео, на котором он швыряет на пол в автомобиле икону Георгия Победоносца и матерится. Позже он опубликовал запись с извинениями.

Сотрудники красноярских управлений МВД и ФСБ установили личность и местонахождение подозреваемого. Сейчас с ним работают следователи.

