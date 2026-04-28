АЛРОСА объединит Удачнинский и Айхальский ГОКи в 2027 году

АЛРОСА (MOEX: ALRS) планирует в 2027 году объединить Удачнинский и Айхальский горно-обогатительные комбинаты. Об этом сообщил гендиректор компании Павел Маринычев.

«Это объединение мы запланировали, — сказал он на корпоративном форуме "Хозактив-2026". — Скорее всего, мы к этому придем уже начиная с 2027 года».

Глава компании подчеркнул, что решение не предполагает закрытия Айхальского ГОКа либо массовых увольнений его сотрудников. «Мы не будем закрывать Айхал, его серьезно как-то оптимизировать ... или массово увольнять людей», — подчеркнул господин Маринычев. Он добавил, что «связка Удачной и Айхала — она необходима».