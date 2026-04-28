В Вологодской области из-за непогоды без света остались более 42 тысяч жителей

В Вологодской области из-за снегопада и сильного ветра без электроснабжения остались более 42 тысяч потребителей в 1,17 тысячи населенных пунктов. Об этом рассказал губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основная часть отключений, заметил глава региона, приходится на зону ответственности «Россетей». Там без света находятся 34,2 тысячи абонентов в 1 154 населенных пунктах 11 округов.

В зоне ответственности «Вологодской областной энергетической компании» отключения затронули 8 тысяч человек в 16 населенных пунктах Чагодощенского, Бабаевского, Кадуйского и Череповецкого округов.

Наибольшее число отключений зафиксировано в Устюженском (12,2 тыс. человек), Бабаевском (11 тыс.) и Белозерском (5,8 тыс.) округах. При этом отмечаются повторные перебои с электроснабжением.

Социально значимые объекты на обесточенных территориях переведены на резервные источники питания, подчеркнул господин Филимонов.

К ликвидации последствий привлечена 81 аварийная бригада — около 240 специалистов и более 100 единиц техники. Восстановительные работы продолжаются, формируются дополнительные силы. Ориентировочный срок полного восстановления электроснабжения — к 17:00.

