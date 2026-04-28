В Москву прибыл первый за два месяца рейс из Ирана

В Москве приземлился первый рейс из Тегерана с 28 февраля, когда на Ближнем Востоке возобновился военный конфликт. О прибытии рейса свидетельствуют данные сайта аэропорта Шереметьево.

Рейс выполнила авиакомпания Mahan Air на самолете Airbus A340. Судно взлетело в Международном аэропорту имени Имама Хомейни в 6:40 мск и приземлилось в Шереметьево в 9:17 мск.

Иран частично открыл воздушное пространство 18 апреля. Перед этим вступило в силу временное перемирие между Вашингтоном и Тегераном, которое президент Дональд Трамп продлил до завершения переговоров. Международный аэропорт имени Имама Хомейни возобновил работу 25 апреля.