Майнинг не включат в преференциальный режим в ДФО и Арктике

Майнинг не планируется поддерживать на основании единого преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, взамен власти поддержат создание дата-центров и развитие искусственного интеллекта (ИИ).

«Майнинг не является маржинальной историей, она является цикличной. Когда биткойн стоил 100 тысяч долларов, она была высокомаржинальной. Когда он стал стоить 50, там посыпались компании, стали банкротиться»,— пояснил ТАСС министр.

Господин Чекунков считает, что лучше «превращать электроэнергию в компьютерные мощности» не для майнинга, а для дата-центров и для моделей ИИ. «Такая потребность очень высокая. Здесь Минцифры проводит работу, разделяя майнинг и дата-центры, в частности для ИИ. Поэтому мы пойдем по этому же пути»,— добавил он.

Замминистра финансов Иван Чебесков в феврале говорил, что объем операций с криптовалютами в России достигает около 50 млрд руб. в день, или более 10 трлн руб. в год. По данным Госдумы, более 190 тыс. майнеров цифровой валюты работают в России незаконно. Весной в Госдуму поступил пакет из трех законопроектов, подготовленных правительством на базе концепции Центробанка и направленных на создание инфраструктуры для оборота цифровых активов, формулировку базовых правил и границ дозволенного для участников рынка.

