В Вологодской области закрыли все «наливайки» и вейп-шопы

В Вологодской области прекратили работу все 125 «наливаек» и 316 точек продажи вейпов, заявил губернатор Георгий Филимонов. Он заверил, что власти региона продолжат контролировать ситуацию и примут меры в случае попыток нарушить законы.

«Наше почтение и дружеский привет некоторым моим коллегам-губернаторам, которые провозглашают лозунги о необходимости решать эти проблемы. Мы только за реальные результаты. Вологодская область — это не говорить, а делать»,— утверждает господин Филимонов.

С 1 марта 2025-го в Вологодской области продажа спиртных напитков в будни разрешена только с 12:00 до 14:00. Весной 2026 года в регионе вступили в силу новые ограничения. Среди них — запрет на продажу алкоголя магазинами, вход в которые расположен со стороны подъездов жилых домов, а также торговыми точками на цокольном этаже. Георгий Филимонов называл вейпы «оружием геноцида» и пообещал вести борьбу с их продажей в Вологодской области.

Подробности — в материале «Ъ» «Вологодская область ужесточает “сухой закон”».