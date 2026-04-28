В Красноярске условный срок получил бизнесмен за неуплату 185 млн руб. налогов

К двум годам условно Советский райсуд Красноярска приговорил руководителя транспортной компании «СТО 2000» Дениса Храмцова по делу о неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба судов региона. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По материалам ведомства, предприниматель организовал схему уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль. Он якобы оформлял фиктивные счета-фактуры, включая в налоговые декларации заведомо недостоверные сведения о расходах. Для этого использовались реквизиты подконтрольных ему фирм-однодневок, которые фактически не осуществляли никаких работ, не поставляли товары и не оказывали услуги «СТО 2000». Следствие подсчитало, что в результате незаконного завышения налоговых вычетов и уменьшения налоговой базы фирма не уплатила в бюджет РФ свыше 185 млн руб.

В судебном процессе исковые требования прокурора в интересах РФ удовлетворены частично, с обвиняемого взыскано почти 148 млн руб. Суд сохранил запрет на использование свыше 20 автомобилей общей стоимостью 90 млн руб. и распоряжение денежными средствами в размере более 50 млн руб.

Илья Николаев